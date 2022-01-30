У Німеччині назвали терміни рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2"

У Німеччині розповіли, що російський газопровід "Північний потік-2" сертифікують ще не скоро. Наразі процес зупинили, бо труба не відповідає нормам Європейського Союзу.

Нещодавно "Газпром" створив у Німеччині дочірню компанію. Однак, за словами президента Федерального мережевого агентства Йохена Хоманнце, це не пришвидшить сертифікацію "Північного потоку-2".

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Створення дочірньої компанії внесли до торговельного реєстру, "але подальших кроків немає".

Завершення (сертифікації "Північного потоку-2" – 24 канал) навряд чи буде можливим у першому півріччі 2022 року,

– сказав Хоманнце.

Що відомо про дочірню компанію "Газпрому"

"Газпром" створив окрему компанію для німецької ділянки "Північного потоку 2". Таку вимогу для сертифікації поставив німецький регулятор. Нова компанія Gas for Europe GmbH стане власником:

54-кілометрової ділянки газопроводу, яка розташована в німецьких територіальних водах,

майданчика берегових об'єктів у місті Любмін.

Останні новини про "Північний потік-2":

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд запевнила, що російський газопровід не запрацює, якщо Кремль введе свої війська в Україну.

У Німеччині готові ввести санкції проти "Північного потоку-2" у разі російської ескалації.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек наголосив, що його країна не платитиме компенсацію, якщо трубу не сертифікують.

У нашому Міністерстві енергетики запевнили, що Україну запросять до процесу сертифікації "Північного потоку-2, коли відповідне питання розглядатиме Єврокомісія.

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