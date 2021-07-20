Мільярди євро: у Німеччині оцінили відбудову після руйнівних повеней

Німеччина зазнала величезних збитків через руйнівні повені, які накрили країну. Вартість відбудови постраждалих регіонів буде коштувати мільярди євро.

Крім цього, й досі активно продовжуються пошуки зниклих безвісти. Про це заявив міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер.

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Відбудову після повеней у Німеччині оцінили в мільярди євро

Наразі вода в країні поступово відступає. Відтак влада оцінила збитки, яких завдали масштабні зливи. Зокрема повені пошкодили дорожню і залізничну мережу в регіоні, відновлення яких обійдеться в близько 2 мільярдів євро.

Це виняткова ситуація, яку ми можемо подолати лише наполегливою працею і величезними національними зусиллями,

– зазначив очільник МВС Німеччини.

Втім місцеві мешканці розкритикували заяви влади. За їхніми словами, можна було б запобігти катастрофі. До того ж нібито населення не попередили достатньо зарано.

Найбільше від повеней постраждав район Арвайлере. Через потужні потоки води загинули 117 людей, а загальна кількість загиблих по всій Німеччині – 160 осіб.

Також через загрозу руйнівних наслідків були змушені зупинити виробництва низка великих компаній. Серед них:

постачальник автозапчастин ZF;

енергетична компанія RWE;

компанія з перероблювання міді Aurubis.

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