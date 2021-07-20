Мільярди євро: у Німеччині оцінили відбудову після руйнівних повеней

20 липня 2021 , 08:47
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Джерело:

DPA

Німеччина зазнала величезних збитків через руйнівні повені, які накрили країну. Вартість відбудови постраждалих регіонів буде коштувати мільярди євро.

Крім цього, й досі активно продовжуються пошуки зниклих безвісти. Про це заявив міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер.

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Відбудову після повеней у Німеччині оцінили в мільярди євро

Наразі вода в країні поступово відступає. Відтак влада оцінила збитки, яких завдали масштабні зливи. Зокрема повені пошкодили дорожню і залізничну мережу в регіоні, відновлення яких обійдеться в близько 2 мільярдів євро.

Це виняткова ситуація, яку ми можемо подолати лише наполегливою працею і величезними національними зусиллями, 
– зазначив очільник МВС Німеччини.

Втім місцеві мешканці розкритикували заяви влади. За їхніми словами, можна було б запобігти катастрофі. До того ж нібито населення не попередили достатньо зарано.

Найбільше від повеней постраждав район Арвайлере. Через потужні потоки води загинули 117 людей, а загальна кількість загиблих по всій Німеччині – 160 осіб.

Також через загрозу руйнівних наслідків були змушені зупинити виробництва низка великих компаній. Серед них:

  • постачальник автозапчастин ZF;
  • енергетична компанія RWE;
  • компанія з перероблювання міді Aurubis.

Європу накрили смертельні повені: головне

  • Західну Європу накрили сильні зливи, які спричини масштабні повені. Зокрема, найбільше постраждали Німеччина, Швейцарія, Нідерланди та Бельгія.
  • У східній Баварії влада оголосила надзвичайний стан, а між Німеччиною і Чехією призупинено залізничне сполучення.
  • Відомо про щонайменше 160 жертв негоди в Німеччині, тисячі людей зникли безвісти.
  • Негода вже перейшла і до Австрії. У регіоні Зальцбург місцева річка вийшла з берегів і підтопила кілька селищ.
  • Вчені назвали причиною стихійних лих зміну клімату. І озвучили невтішний прогноз – такі природні явища траплятимуться все частіше.
Автор: Марина Васильєва