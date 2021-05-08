Ми вдячні всім, хто пожертвував життям, щоб звільнити світ від фашизму, – МЗС Німеччини

В Європі 8 травня вшановують загиблих у Другій світовій війні. В Німеччині подякували тим, хто віддав своє життя за мир для майбутніх поколінь.
Джерело:Гайко Маас у твіттері
Міністр закордонних справ Гайко Маас заявив, що, "на жаль, і сьогодні ідея фашизму повністю не викорінена". Саме тому, за його словами, потрібно щодня відстоювати демократію та свободу.
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Ми вдячні всім, хто ризикував своїм життям і жертвував ними мільйони разів, щоб звільнити світ від фашизму,
– зазначив дипломат.
День пам'яті та примирення: що відомо
- Україна разом з Європою 8 травня відзначає День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасницями.
- У листопаді 2004 року рішенням 59 сесії Генеральної Асамблеї ООН 8 і 9 травня були оголошені Днями пам'яті та примирення.
- У Німеччині ж 8 травня відзначають як День визволення від націонал-соціалізму та завершення Другої світової війни.