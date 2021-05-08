Ми вдячні всім, хто пожертвував життям, щоб звільнити світ від фашизму, – МЗС Німеччини

В Європі 8 травня вшановують загиблих у Другій світовій війні. В Німеччині подякували тим, хто віддав своє життя за мир для майбутніх поколінь.

Міністр закордонних справ Гайко Маас заявив, що, "на жаль, і сьогодні ідея фашизму повністю не викорінена". Саме тому, за його словами, потрібно щодня відстоювати демократію та свободу.

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Ми вдячні всім, хто ризикував своїм життям і жертвував ними мільйони разів, щоб звільнити світ від фашизму,

– зазначив дипломат.

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