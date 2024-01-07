"Чітко вказує на Росію": у Німеччині помічають дрони над місцями, де навчаються українські воїни

Українські військові проходять навчання у багатьох країнах світу, зокрема, й у Німеччині. Там заявили про невідомі дрони над місцями тренувань наших військових.

У казармах та на полігонах Бундесверу у Німеччині тренуються наші військові. Водночас протягом усього цього часу там фіксують дрони.

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Це "вказує на Росію"

Дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках Leopard 1.

На інших базах іноді в повітряний простір піднімаються одночасно кілька безпілотників,

– заявив член оборонного комітету Маркус Фабер.

Фабер наголосив, що це "чітко вказує на Росію". Водночас Бундесвер підозрює Москву, але довести її причетність до цих нальотів БпЛА не може. Жоден із дронів не збили.

Статс-секретар міністерства оборони Німеччини Нільс Хільмер пояснив, що спочатку потрібно погодити з МВС, хто і що може робити у сфері захисту від безпілотників. За його словами, потрібно дослідити, які засоби існують від безпілотників та купити їх.

Він підкреслив, що "існує величезне відставання", коли справа стосується БпЛА.

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