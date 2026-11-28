У німецькому місті Вайтерштадт поліція взяла під посилену охорону територію компанії Wingcopter, яка разом з українським партнером готуватиметься виробляти розвідувальні безпілотники для ЗСУ. Біля підприємства помітили до 15 поліцейських автомобілів, а в поліції підтвердили посилення заходів безпеки.

Про це повідомляє BILD.

Чому поліція охороняє німецького виробника дронів?

У ніч проти суботи територію підприємства освітлювали потужні прожектори. За даними фотоагентства 7aktuell, навколо компанії перебували до 15 поліцейських автомобілів.

У поліції підтвердили посилення охорони та заявили BILD, що вважають необхідним захистити компанію. Очікується, що додаткові заходи безпеки діятимуть і найближчими ночами.

Водночас про конкретні напади чи інші інциденти на підприємстві раніше не повідомляли. За даними BILD, посилення охорони, ймовірно, пов'язане з новим оборонним замовленням для України.

Кілька днів тому стало відомо, що Німеччина виділить близько 34 мільйонів євро на створення виробничих потужностей для випуску безпілотників.

Які дрони вироблятимуть у Німеччині?

Wingcopter та українська компанія Shadow Flytech, що входить до складу TAF Industries, створили спільне підприємство в Німеччині. Воно планує випускати українські розвідувальні безпілотники BABKA та німецькі Wingcopter 262.

За даними компанії, на початковому етапі значні обсяги дронів передаватимуть українським військовим. Водночас точне розташування майбутніх виробничих потужностей не розкривають.

Чи попереджали в Німеччині про загрози для оборонних компаній?

Раніше німецька контррозвідка попереджала про ризик російських диверсій проти підприємств, які співпрацюють з Україною. У розвідці Німеччини заявляли про загрозу нападів на оборонні компанії та їхніх керівників.

Крім того, Росія вже погрожувала європейським країнам через розширення виробництва та постачання безпілотників для України. Російське Міноборони навіть оприлюднило перелік підприємств у різних країнах, які, за його твердженням, виготовляють дрони для ЗСУ.

Водночас важливо не пов'язувати охорону безпосередньо з російською загрозою: поліція не називала причин заходів і не повідомляла про попередній напад. BILD лише пов'язує їх із новим оборонним замовленням.

Нагадаємо, міністри оборони України та Німеччини Євгеній Хмара й Борис Пісторіус 24 листопада уклали в Берліні міжурядову оборонну угоду. Партнерство передбачає розгортання виробничих ліній у Німеччині, де вже у 2027 році виготовлять кілька тисяч розвідувальних комплексів за повного фінансування німецької сторони.

Ця ініціатива стала вже дванадцятим спільним оборонним проєктом України з державами-союзницями, причому половину з них реалізують безпосередньо у співпраці з Німеччиною.