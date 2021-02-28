У Німеччині пояснили, чим загрожує відмова від "Північного потоку-2"

Німеччина наразі не може відмовитись від російського проєкту "Північний потік-2". Якщо Берлін дасть задню, то отримає численні позови про компенсацію завданої шкоди.

Про це розповіла в інтерв'ю міністерка з питань охорони навколишнього середовища Німеччини Свенья Шульце.

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Газ Німеччині буде потрібен ще десятки років

За словами Шульце, Німеччина відчуватиме необхідність у природному газу ще протягом кількох десятиліть. Адже щонайменше стільки часу доведеться витратити, аби перейти на альтернативні джерела енергії.

Ми не можемо одним махом відмовитися від вугілля, атомної енергії та газу. Нам як і раніше потрібен природний газ для цього і наступного десятиліття,

– заявила Шульце.

Інша сторона питання – загроза позовів. Якщо Німеччина відмовиться від "Північного потоку-2", вона зіткнеться з численними зверненнями про компенсації до міжнародних арбітражних судів.

Берлін має кілька варіантів щодо "Північного потоку-2"

Раніше ЗМІ повідомляли, що Берлін розглядає 4 варіанти подій щодо спорудження трубопроводу: