Назвав канцлерку "Меркельхен": прем'єр федеральної землі Німеччини вляпався у неприємний скандал

У Німеччині прем'єр-міністр Тюрингії Бодо Рамелов попросив вибачення в Ангели Меркель. За словами політика, з його боку нерозумно і нешанобливо було називати канцлерку "Меркельхен".

Джерело: Die Ziet

Він дуже шкодує через те, що під час спілкування у соцмережі використав щодо глави держави зменшувальну форму її прізвища.

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Я говорив про жінку. Це було нерозумно і виглядало нешанобливо. В результаті я продемонстрував чоловічу силу, навіть не усвідомлюючи цього,

– зазначив Рамелов.

Прем'єр-міністр федеральної землі запевнив, що не мав наміру нападати на Меркель, тим більше принижувати її.

"Але я зробив це. І я особисто вибачився перед канцлеркою", – додав політик.

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Рамелова критикували за ігри під час відеоконференцій

Меркельхен" – це зменшувальна форма прізвища канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Під час відеоконференцій з Ангелою Меркель та іншими прем’єр-міністрами, на яких обговорювали пандемію COVID-19, Бодо Рамелов дозволяв собі грати ігри на смартфоні. Через це його неодноразово критикували.

Сам політик запевняє, що робив це тільки під час перерв, коли інші відповідали на електронні листи або виходили на вулицю, щоб покурити. Варто зазначити, що Бодо Рамелову 64 роки.

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