Арештувати й фізично розправитися: в ефірі німецького радіо закликали вбити Зеленського

У Німеччині в ефірі громадського радіо прозвучала обурлива заява. Один зі слухачів запропонував заарештувати українського президента та фізично з ним розправитися.

Скандальна заява пролунала на станції Deutschlandfunk під час дискусійної програми під назвою "Україна: як припинити агресивну війну Росії?". У Німеччині вже перепросили за обурливі слова.

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Слухач запропонував "шлях закінчення війни"

На німецькому радіо традиційно транслювали коментарі слухачів. Цього разу вони пропонували свої шляхи до того, як змусити Росію припинити кровопролитну війну в Україні. Тоді один зі слухачів на ім'я "Фішер" залишив своє повідомлення, у якому заявив, що закінчити війну в Україні можна "дуже просто" й запропонував вбити Володимира Зеленського.

Арештувавши Зеленського і його банду злочинців, його банду геноциду, четвертувати його живцем і відрубати йому голову,

– запропонував "шлях закінчення війни" слухач.

Це неабияк обурило суспільство. Один з адвокатів навіть хотів подати позов на радіостанцію та слухача, який зробив таку криваву заяву й заклики до насильства.

На радіо попросили вибачення за скандальну заяву

На радіостанції вже перепросили за скандальну заяву. Там пояснили, що формат дискусії будується наступним чином: перед ефіром слухачі радіо записують повідомлення й відправляють на пошту. Завдяки відтворенню думок та пропозицій слухачів з приводу будь-якого питання й залишається актуальною такий формат на німецькому радіо. Після закликів до насильства у редакції провели перевірку й дійшли висновку, що скандальна заява потрапила до ефіру через помилку програмування.

До слова, ефір з дискусією на тему "Україна: як припинити агресивну війну Росії?" й досі можна знайти в інтернеті. Щоправда, обурливу заяву з закликом до насильства вирізали.

Ми проведемо внутрішнє розслідування й з'ясуємо, як могла виникнути ця помилка,

– заявили на радіостанції.