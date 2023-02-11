"Миру на умовах Путіна не буде": у Німеччині відреагували на заяви Кремля щодо переговорів
Джерело:МЗС Німеччини
У Москві знову заговорили про готовність переговорів. Однак у Німеччині переконані, що мир на умовах Кремля не припинить страждання українців, тому є неможливим.
Відповідну заяву зробила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, намагання Кремля нав'язати Так звані мирні переговори є спробою підкорення українців, а не припинення війни.
Варте уваги У Росії далі мріють про переговори: у Зеленського різко відповіли
Миру на умовах Путіна не буде
Анналена Бербок наголосила, що продиктований на умовах ракетних ударів та обстрілів українських міст мир протилежний справедливому миру, а проведення переговорів у той час, коли частина території України в окупації, суперечить міжнародному праву. Крім того, Бербок підкреслила, що відсутність війни не означає мир.
Ми не погоджуємося з тим, що Владімір Путін хоче нав'язати нам логіку минулих століть, згідно з якою право найсильнішого має більше значення, ніж міжнародне право,
– наголосила Бербок.
Також глава МЗС Німеччини наголосила, що зараз важливо продовжувати підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, адже кожен, хто нічого не робить, несе за це відповідальність.
У Росії знову заговорили про переговори
- Напередодні заступник глави МЗС Росії Сєргєй Вершинін заявив, що Росія готова до переговорів з Україною. Однак у Кремлі хочуть переговори "без попередніх умов" з урахуванням цілей, які озвучувала Москва.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк різко відреагував на заяви з Москви й наголосив, що цим Росія намагається вкотре переконати, що вона не збирається виводити війська з тимчасово окупованих територій та відповідати за свої злочини.
- Крім того, Подоляк підкреслив, що встановити мир допоможе тільки перемога України, бо в іншому випадку Росія кримінально домінуватиме у світі.