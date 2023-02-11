"Миру на умовах Путіна не буде": у Німеччині відреагували на заяви Кремля щодо переговорів

У Москві знову заговорили про готовність переговорів. Однак у Німеччині переконані, що мир на умовах Кремля не припинить страждання українців, тому є неможливим.

Відповідну заяву зробила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, намагання Кремля нав'язати Так звані мирні переговори є спробою підкорення українців, а не припинення війни.

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Миру на умовах Путіна не буде

Анналена Бербок наголосила, що продиктований на умовах ракетних ударів та обстрілів українських міст мир протилежний справедливому миру, а проведення переговорів у той час, коли частина території України в окупації, суперечить міжнародному праву. Крім того, Бербок підкреслила, що відсутність війни не означає мир.

Ми не погоджуємося з тим, що Владімір Путін хоче нав'язати нам логіку минулих століть, згідно з якою право найсильнішого має більше значення, ніж міжнародне право,

– наголосила Бербок.

Також глава МЗС Німеччини наголосила, що зараз важливо продовжувати підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, адже кожен, хто нічого не робить, несе за це відповідальність.

У Росії знову заговорили про переговори