У Німеччині вимагають відставки глави Міноборони через відео про війну в Україні

У Німеччині спалахнув скандал з главою Міноборони Крістіне Ламбрехт. Міністерка опинилася під шквалом критики після новорічного звернення.

Ламбрехт опублікував звернення у своєму інстаграмі. На відео вона каже, що 2022 рік став роком великих викликів через війну в Україні, та що у зв'язку з цим у неї видався рік дуже особливих вражень та зустрічей з цікавими людьми.

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Під час звернення Ламбрехт розривалися салюти

При цьому на задньому плані розривалися феєрверки, що може свідчити про те, що вона записувала звернення пізно увечері, невдовзі перед новим роком.

У соцмережах відео викликало критику як "непрофесійне" через зміст звернення і через те, що воно має вигляд, як записане абияк в останній момент.

В опозиційній ХДС назвали це привітання черговим аргументом про те, що Ламбрехт – не та людина, яка мала б обіймати посаду міністра оборони в Німеччині.

Скандальне звернення Ламбрехт: відео

Німецькі ЗМІ критикують Ламбрехт

Критикою на адресу Ламбрехт вибухнули німецькі медіа. Газета Tagesspiegel опублікувала коментар із заголовком "Ламбрехт більше не може бути міністеркою". У публікації сказано, що з промови чиновниці можна зробити висновок, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну для неї "передусім цікавий професійний досвід".

Bild у своєму коментарі написав, що відео Ламбрехт "осоромило" Німеччину, і теж закликав до її відставки. Журнал Spiegel назвав звернення "недоречним і незручним".

У Spiegel пригадали міністерці зламані німецькі БМП Puma й додали, що скандал із відео, "ймовірно, загострить питання, чи заслуговує вона на посаду міністерки".

Речник Міноборони Німеччини під час пресконференції відмовився коментувати "приватне відео" очільниці відомства і заявив, що до його створення не причетні "офіційні ресурси".