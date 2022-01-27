У Німеччині застерегли від розколу Заходу через питання зброї для України

Міністерка закордонних справ Німеччини знову висловилася щодо постачання зброї Україні. Анналена Бербок заявила, що суперечки щодо цього не повинні внести розкол між країнами Заходу.

Бербок, коментуючи питання постачання Україні оборонної зброї, зазначила, що найпотужнішою зброєю була і залишається єдність.

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Німеччина про зброю Україні

Ми повинні подбати, щоб той тиск, який ми створили разом (на Росію – 24 канал), працював,

– заявила Бербок.

Вона додала, що важливо чинити спротив "усім зовнішнім спробам розділити нас", маючи на увазі країни Заходу.

"Україна знає, що ми робимо і яка наша позиція", – додала Бербок. Вона нагадала, що Німеччина є найбільшим двостороннім донором для України, навіть більшим за США.

Міністерка також повідомила, що Берлін підтримує переговори щодо продовження транзиту газу, займається інвестиціями у відновлювану енергетику та підтримує Україну у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Бербок наголосила, що спільною метою Заходу залишається захист суверенітету й територіальної цілісності України. Адже будь-яка нова агресія Росії проти України буде мати серйозні наслідки – політичні, стратегічні та економічні.

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