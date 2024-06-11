Пошуки 9-річної Валерії у Німеччині: батько зниклої дівчинки служить у ЗСУ

Вже понад тиждень у Німеччині тривають пошуки маленької українки. Дівчинка зникла по дорозі до школи.

Правоохоронці продовжують прочісувати територію країни, однак, жодних зачіпок, які б допомогли потрапити на слід зниклої Валерії наразі немає.

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Батько українки служить у ЗСУ

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення 9-річна дівчинка разом із мамою виїхали до Німеччини. Там вони жили у місті Дебельн, що в Саксонії. Дитина відвідувала школу, розташовану за два кілометри від будинку.

Батько Валерії залишився в Україні. Наразі чоловік служить у Збройних Силах України.

Отримавши звістку про зникнення доньки, пан Роман записав відеозвернення, яке опублікувала німецька газета Bild.

Чоловік вважає, що його дитину могли викрасти, тому він звертається до ймовірних злочинців.

Я звертаюся до тих, хто причетний до її зникнення. Знайдіть у собі мужність повернути нашу улюблену дитину. Я дуже сподіваюся, що скоро зможу обійняти свою донечку,

– сказав батько Валерії.

Чоловік вже отримав відпустку з військової служби. Зараз він перебуває на Дніпропетровщині та намагається отримати необхідні документи для поїздки до Німеччини.

Що відомо про зникнення 9-річної українки