Німецька перекладачка розплакалася в прямому ефірі під час звернення Зеленського: відео

За війною Росії проти України стежить увесь світ. Цинічні атаки окупантів доводять до сліз і представників міжнародної спільноти.

Зокрема, не змогла стримати свої емоції перекладачка німецької газети Welt. Вона розплакалася, перекладаючи відеозвернення президента України за 27 лютого.

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"Українці! Ми чітко знаємо, що захищаємо. Ми точно переможемо. Слава кожному нашому солдату! Слава Україні!" – завершував своє звернення Володимир Зеленський. На цих словах перекладачка почала плакати, що було чути в прямому ефірі.

Німецька перекладачка розплакалась під час звернення Зеленського: відео

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