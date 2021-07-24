Німецька ведуча вимазала себе брудом для сюжету про повені й втратила роботу: скандальне відео
Джерело:твітер Майкла Цісманна
У Німеччині ведуча позбулася роботи через необдуманий вчинок під час включення. Вона вимазала свій одяг брудом перед сюжетом про повені у місті Бад-Мюнстерайфель.
Журналістка Сюзанна Олен включалася для німецького телеканалу RTL. Вона перебувала у місті, що постраждало від сильних повеней, які накрили Європу.
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У мережі з'явилося відео, на якому видно, як вона якийсь час стоїть над руїнами посеред вулиці, а потім нахиляється до землі, аби вимазати себе брудом. Ці кадри швидко стали вірусними.
Скандальний вчинок журналістки: дивіться відео
Олен включається в ефір: дивіться відео
Журналістка вибачилася, але її звільнили
Після негативних коментарів телеканалу на сайті RTL з'явилася офіційна заява Олен. Журналістка вибачилася й пояснила, що це був необдуманий вчинок. За її словами, напередодні упродовж кількох днів вона допомагала жертвам повені. Тому, мовляв, їй було "соромно зніматися на камеру у чистому одязі перед рятувальниками ".
Зі мною як журналісткою такого не повинно було статися. Але як з людиною, яка займається долею тих, хто вижив, це сталося. Вибачте,
– зазначила вона.
Телеканал, на якому працювала Олен, заявив, що вона порушила журналістські стандарти. Її вчинок там охарактеризували як "серйозну помилку" й усунули жінку від роботи.
Заяву з вибаченнями Олен опублікувала й у своєму інстаграмі. У коментарях до допису її підтримали багато колег. Вони пишуть, зокрема, що потрібно приділяти увагу допомозі постраждалим, а не руйнуванню її кар'єри.
Руйнівні повені у Німеччині: що варто знати
- У західній і центральній частині Німеччини потужні зливи спричинили масштабні повені та руйнування. Через негоду у країні загинули щонайменше 175 людей.
- Німецький уряд впровадив механізм надання надзвичайної фінансової допомоги для подолання наслідків повені. На це спрямують 400 мільйонів євро.
- Збитки, які завдала повінь транспортній інфраструктурі Німеччини, попередньо оцінили у 2 мільярди євро. Потрібно відновити мости, автомагістралі та вежі мобільного зв'язку.
- Смертельні повені накрили частину Європи ще у середині липня. Також від аномальної негоди сильно постраждали Швейцарія, Бельгія та Нідерланди.