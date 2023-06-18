Підключили навіть Киву: німецьке "джерело" спростовує фейки, що Буданов у "комі"

Російська пропаганда продовжує розганяти фейк про буцімто поранення глави української розвідки Кирила Буданова. Для цього Кремль навіть підключив колишнього українського депутата Іллю Киву.

Кива, який відомий тим, що є маріонеткою Кремля, розмістив у своєму телеграмі повідомлення, що Буданов нібито "помер", пише 24 Канал. Ексдепутат продовжив мантру кремлівських пропагандистів про те, що главу ГУР буцімто після "поранення" вивезли на лікування до Німеччини.

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Німецьке видання спростувало фейк пропагандистів

Фейкові повідомлення російської пропаганди спростувало німецьке видання Stern. Річ у тім, що пропагандисти з посиланням на Stern інформували, що Буданова буцімто перебуває в комі в лікарні Берліна.

Але повідомлення вигадане,

– йдеться у статті Stern.

Фейкове повідомлення з'явилося у телеграмі одного з ключових пропагандистів Кремля Владіміра Соловйова.

Пропагандист стверджував, що репортери Stern, мовляв, анонімно поспілкувалися з лікарями клініки, куди госпіталізували Буданова, та ті сказали, що голова української спецслужби отримав черепно-мозкову травму, прогнози щодо стану його здоров'я тривожні.

Жодного такого повідомлення Stern не публікував,

– заявляє журнал.

Повідомлення з посиланням на німецьке видання можна було знайти також в інших популярних російських телеграм-каналах і навіть декількома мовами.

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