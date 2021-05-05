За злочини проти людства: німецькі адвокати заявили у прокуратуру на Лукашенка

За інформацією ЗМІ, четверо адвокатів звернулись до федеральної прокуратури Карлсруе. У заяві мовиться про насилля щодо мирних жителів Білорусі під час акцій протесту у серпні 2020 року.

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Лукашенко порушував норми міжнародного права

Від імені постраждалих прокуратуру повідомили про злочини проти людства, скоєні режимом Лукашенка. Захисники наголосили, що у самій Білорусі ані самопроголошеному главі держави, ані правоохоронцям, які жорстоко розганяли протести, поки не загрожує кримінальна відповідальність.



Саме тому, на думку адвокатів, розслідування має провести Німеччина – оскільки злочини були порушенням міжнародного права.