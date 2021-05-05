За злочини проти людства: німецькі адвокати заявили у прокуратуру на Лукашенка

Німецькі адвокати звернулись у Федеральну прокуратуру щодо злочинів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Захисники представляють інтереси 10 білорусів.
Джерело:DW
За інформацією ЗМІ, четверо адвокатів звернулись до федеральної прокуратури Карлсруе. У заяві мовиться про насилля щодо мирних жителів Білорусі під час акцій протесту у серпні 2020 року.
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Лукашенко порушував норми міжнародного права
Від імені постраждалих прокуратуру повідомили про злочини проти людства, скоєні режимом Лукашенка. Захисники наголосили, що у самій Білорусі ані самопроголошеному главі держави, ані правоохоронцям, які жорстоко розганяли протести, поки не загрожує кримінальна відповідальність.
Саме тому, на думку адвокатів, розслідування має провести Німеччина – оскільки злочини були порушенням міжнародного права.
Про які злочини заявили білоруси:
- Тілесні пошкодження.
- Тортури – позбавлення їжі та сну.
- Образи та приниження.
- Завдання шкоди здоров'ю.
У цілому дії влади можна назвати лише звірячими,
– додали адвокати.
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Звернення в прокуратуру ініціювали представники діаспори
Робота над заявою тривала ще з вересня 2020 року. Ініціювали її представники білоруської діаспори в Німеччині. Зараз вони вважають, що це – перший крок визнання Лукашенка та його спільників терористичною організацією.