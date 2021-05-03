Руйнує морське середовище: німецькі екологи заблокували будівництво "Північного потоку-2"

Німецький союз охорони природи та біорізноманіття виступив проти будівництва "Північного потоку-2". Екологи звернулися з позовом до адміністративного суду Гамбурга.
Джерело:NABU
Це зробили через те, що газопровід завдає шкоди морському середовищу. Про це заявила пресслужба NABU.
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У повідомленні мовиться, що "Північний потік-2" розташовується через 4 охоронюваних райони в Балтійському морі. Це погано впливає на флору і фауну на дні – на площі понад 16 футбольних полів.
Раніше Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії вже відхилило позов екологів щодо будівництва останньої ділянки газопроводу. Там заявили, що будівництво відбувається межею пташиного заповідника і не заважає птахам, які там зупиняється.
Єдиний спосіб обмежити шкоду Балтійському морю – це звернутися до суду,
– наголосили екологи.
Такий же позов проти будівництва газопроводу подала екологічна організація Deutsche Umwelthilfe. Оскільки звернення надіслали 2 природоохоронні організації, то дія дозволу на будівництво "Північного потоку-2" зупинена.Відзначимо! Наразі газопровід "Північний потік-2" готовий на 95%. Залишилось добудувати приблизно 121 кілометр.
Коротко про будівництво "Північного потоку-2"
- Аби транспортувати природний газ до Європи в обхід України Росія вирішила побудувати "Північний потік-2".
- У 2019 році проти компаній, які укладали труби, ввели санкції. Відтак – тимчасово припинили будівництво газопроводу. Попри це, через рік роботи знову відновили.
- В Росії заявили, що газопровід планують добудувати у 2021 році. За словами віцепрем'єра Росії Александра Новака, конкретна дата завершення робіт наразі залишається невідома.