Руйнує морське середовище: німецькі екологи заблокували будівництво "Північного потоку-2"

Німецький союз охорони природи та біорізноманіття виступив проти будівництва "Північного потоку-2". Екологи звернулися з позовом до адміністративного суду Гамбурга.

Це зробили через те, що газопровід завдає шкоди морському середовищу. Про це заявила пресслужба NABU.

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У повідомленні мовиться, що "Північний потік-2" розташовується через 4 охоронюваних райони в Балтійському морі. Це погано впливає на флору і фауну на дні – на площі понад 16 футбольних полів.

Раніше Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії вже відхилило позов екологів щодо будівництва останньої ділянки газопроводу. Там заявили, що будівництво відбувається межею пташиного заповідника і не заважає птахам, які там зупиняється.

Єдиний спосіб обмежити шкоду Балтійському морю – це звернутися до суду,

– наголосили екологи.

Такий же позов проти будівництва газопроводу подала екологічна організація Deutsche Umwelthilfe. Оскільки звернення надіслали 2 природоохоронні організації, то дія дозволу на будівництво "Північного потоку-2" зупинена.

Коротко про будівництво "Північного потоку-2"

Аби транспортувати природний газ до Європи в обхід України Росія вирішила побудувати "Північний потік-2".

У 2019 році проти компаній, які укладали труби, ввели санкції. Відтак – тимчасово припинили будівництво газопроводу. Попри це, через рік роботи знову відновили.

В Росії заявили, що газопровід планують добудувати у 2021 році. За словами віцепрем'єра Росії Александра Новака, конкретна дата завершення робіт наразі залишається невідома.

Наразі газопровід "Північний потік-2". Залишилось добудувати приблизно 121 кілометр.