Чи підтримують у Німеччині розгортання миротворців в Україні: результати опитування

У Німеччині більшість громадян виступає за відправку миротворців до України у разі припинення вогню. Водночас чверть респондентів поки не визначилася стосовно своєї позиції з цього приводу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією YouGov на замовлення агенції dpa, повідомляє 24 Канал з посиланням на DW, яке навело підсумки.

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Що думають у Німеччині про відправку миротворців

Згідно з результатами опитування, 56% жителів Німеччини підтримують ідею розгортання міжнародних миротворчих сил в Україні у разі припинення вогню. Ще 19% опитаних принципово виступають проти подібної ідеї. Водночас 25% наразі не визначились із відповіддю.

Водночас підтримка участі Німеччини в цих миротворчих зусиллях є значно нижчою: лише 23 відсотки респондентів виступають за участь німецьких солдатів у такій місії, тоді як 33 відсотки – проти залучення військ ФРН,

– ідеться у матеріалі.

Крім того, 33% німецьких респондентів проти залучення військ Німеччини. Зазначається, що опитування проводилося онлайн з 20 по 23 грудня. За даними видання, загалом в ньому взяли участь 2194 людини з усієї країни.

До слова, нагадаємо, що кандидат у канцлери Німеччини та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц сказав, що участь Німеччини у миротворчих місіях в Україні можлива за умови досягнення порозуміння з Росією.