Німецькі спецслужби засікли на даху російського посольства "шпигунську антену"

Росіяни вкотре показали всьому світові, що чесна дипломатія – це правила, за якими вони ніколи не гратимуть. Вони готові користуватися усіма перевагами сучасного цивілізованого світу лише у власних інтересах.

Російські окупанти завжди намагаються грати нечесно та здобути перевагу через підлість, підступи та брехню. Цивілізованому світу вже нарешті пора усвідомити те, що вести діалог з варварами просто неможливо.

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Шпигунська антена над посольством Росії у Німеччині

Німецькі спецслужби заявили про те, що їм вдалося виявити шпигунську антену. У тому, що вона розташована на даху російського посольства, немає жодної несподіванки – очікувати від росіян чогось іншого просто не варто.

Німецька міністерка внутрішніх справ Ненсі Файзер переконаний у тому, що Росія почала вести гібридну війну.

Ми захищаємось і діємо. Саме тому ми вислали з російського посольства в Берліні 40 осіб, які можуть бути пов'язаними з російськими спецслужбами,

– заявила вона в інтерв'ю BILD.

Німецьких політиків та державних службовців вже повідомили про те, що в урядовому кварталі є ризик прослуховування та викрадення даних. Через загрозу шпіонажу депутати комітетів із безпеки вже переїхали зі своїх звичних робочих місць.

Міжнародний фронт: головне про останні події

Словаччина вирішила не постачати гаубиці власній армії, а всю зброю одразу передавати для ЗСУ, щоб ті могли активно нищити російських окупантів. Про це повідомили у словацькому Міноборони. Скільки саме гаубиць Zuzana отримає Україна – наразі невідомо.

Мексика вдалася до шикарного тролінгу росіян, відмовляючи їм у візах. Громадяни країни-окупанта вирішили, що після того, як дали повну владу диктатору та підтримували війну проти України, можуть втекти від наслідків своєї інфантильності до цивілізованих країн. Мексиканці вирішили показати росіянам, що ті тепер в ізоляції: як тільки у графі "громадянство" вони обирають "Росія", перед ними одразу з'являється повідомлення про відмову українською мовою.

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