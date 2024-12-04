Не може бути й мови, – Шольц про можливість відправлення німецьких солдатів в Україну

Олаф Шольц виключив можливість відправлення німецьких солдатів в Україну під час гарячої фази війни. Німецький канцлер наголосив, що обговорювати це питання наразі зарано.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Що сказав Шольц про відправлення німецьких солдатів в Україну

Після повернення з Києва Олаф Шольц зробив кілька заяв у німецькому Бундестазі щодо війни в Україні.

Зокрема німецький канцлер прокоментував слова міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка говорила про можливість відправлення німецьких солдатів в Україну в майбутньому у межах миротворчої місії. Шольц заявив, що розглядає заяву Бербок в перспективі.

Вона лише намагалася "не сказати ні так, ні ні" на запитання журналістів. Недоречно міркувати про те, що буде необхідно в разі припинення вогню (в Україні – 24 Канал). Про відправлення німецьких солдатів наразі не може бути й мови,

– сказав глава німецького уряду.

До слова, Анналена Бербок на засіданні НАТО в Брюсселі 4 грудня заявляла, що Німеччина не виключає можливість розміщення військ в Україні для підтримки миру в майбутньому. Вона зазначила, що її країна готова підтримати будь-які міжнародні заходи, які можуть сприяти досягненню довгострокового миру в Україні.