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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Німецькі спецслужби назвали потенційні загрози для гостей ЧС-2018 з футболу

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Чемпіонат світу з футболу-2018 у Росії буде викликом для спецслужб
Чемпіонат світу з футболу-2018 у Росії буде викликом для спецслужб / Газета.Ру

Чемпіонат світу з футболу 2018 року, який влітку відбудеться у Росії, буде викликом для спецслужб. Головною загрозою для відвідувачів спортивного дійства є ісламістські екстремісти.

Про це із посиланням на доповідь Федерального відомства кримінальної поліції (BKA) Німеччини пише Bild.

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Окрім загрози терористичних нападів, фахівці BKA попереджають і про небезпеку кібератак та дії агресивно налаштованих уболівальників, зауважує видання.

Хоч загальна ситуація з безпекою в Росії описується аналітиками як стабільна, однак РФ перебуває в зоні підвищеної уваги бойовиків "Ісламського держави" у зв'язку з участю у військових діях в Іраку та Сирії. Проблемою можуть стати "ісламістські структури в окремих регіонах країни" та російські бойовики ІДІЛ, які можуть повернутися на батьківщину, акцентують увагу працівники німецьких спецслужб.

Як для ісламістських терористів, так і для фанатиків-одинаків ЧС-2018 є привабливою метою. (...) Починаючи з жовтня 2017 року ІДІЛ нерідко звертається до теми майбутнього Чемпіонату світу з футболу в Росії. Так, ісламісти публікують колажі, на яких зображується страта футбольних зірок – Неймара, Мессі або Роналду. На думку німецьких слідчих, у місяці, які залишилися до спортивної події, екстремістська пропаганда буде набирати обертів,
– йдеться у висновку BKA.

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Теги: Новини Росії Новини спорту Тероризм Чемпіонат світу з футболу - 2018 Ісламська держава Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
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