28 квітня німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння. Парламент Німеччини закликав уряд швидко постачати Україні важке озброєння та інше обладнання, щоб допомогти країні захиститись від Росії.

За надання Україні зброї проголосувала, як опозиція, так і коаліція. "За" проголосували 586 з 693 присутніх депутатів, 100 були "проти", 7 "утрималися".

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Ухваленню рішення передували майже 70-хвилині дебати. Деякі німецькі парламентарі розкритикували Шольца за зволікання з наданням зброї для України.

Перемога демократії над Росією

На рішення уже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак, наголосивши, що збільшення озброєння української армії означає перемогу демократії.

Німецький бундестаг переважною більшістю проголосував за постачання важкого озброєння Україні. Більше зброї = перемозі демократії над російським злом,

– написав Єрмак.

Чому Німеччина затягувала поставки зброї

В уряді Німеччини говорили, що нерішуча позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо рішення надати Україні важке озброєння може коштувати йому посади. Політик зіштовхнувся з критикою навіть від власної коаліції, а не лише від опозиції.

Втім, за словами самого Олафа Шольца, Німеччина не може передати Україні важке озброєння, через існування загрози агресії Росії проти НАТО.

Також Олаф Шольц говорив, що Німеччина уже вичерпала свої запаси зброї. Водночас обіцяв надавати допомогу нашій державі й надалі.

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