Німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння

28 квітня 2022 , 12:42
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Джерело:

Bloomberg

28 квітня німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння. Парламент Німеччини закликав уряд швидко постачати Україні важке озброєння та інше обладнання, щоб допомогти країні захиститись від Росії.

За надання Україні зброї проголосувала, як опозиція, так і коаліція. "За" проголосували 586 з 693 присутніх депутатів, 100 були "проти", 7 "утрималися". 

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Ухваленню рішення передували майже 70-хвилині дебати. Деякі німецькі парламентарі розкритикували Шольца за зволікання з наданням зброї для України.

Перемога демократії над Росією

На рішення уже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак, наголосивши, що збільшення озброєння української армії означає перемогу демократії. 

Німецький бундестаг переважною більшістю проголосував за постачання важкого озброєння Україні. Більше зброї = перемозі демократії над російським злом,
– написав Єрмак. 

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Автор: Анастасія Лукашевська