Німецький депутат назвав терміни запуску "Північного потоку-2"

Процес сертифікації "Північного потоку-2" можуть завершити на початку 2022 року. Наступного року газопровід можуть і запустити.

Таке припущення висловив член бундестагу ФРН минулого скликання від партії "Ліві" Клаус Ернст. Він зазначив, що є невизначеності, які потрібні для запуску роботи.

До теми Будівництво "Північного потоку-2" завершили, – "Газпром"

Однак, за його словами, їх можна буде врегулювати.

Думаю, "Газпром" зможе це залагодити... Вважаю, що запуск зможе відбутися – пізніше за все на початку наступного року,

– сказав Ернст.

Чи запустять "Північний потік-2"

У "Газпромі" 8 листопада заявили, що будівництво газопроводу вже завершили. Кажуть, що "Північний потік-2" готовий до запуску.

Однак проєкт повинен отримати відповідні сертифікати у Євросоюзі. Найперше, він мусить відповідати правилам Третього енергопакета, мета якого – відкриті газові та енергетичні ринки.

Україна буде доводити, що газопровід не може бути сертифікований. "Оператор ГТС України" та "Нафтогаз" подали заявки на участь у процесі. Якщо "Північний потік-2" запустять, наша держава щорічно втрачатиме 5 – 6 мільярдів доларів.

ЗМІ писали, що процес сертифікації затягнеться до травня 2022 року. На це впливає енергетична ситуація в Європі.