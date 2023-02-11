Грандіозний скандал: німецький ультраправий депутат тишком їздив у Білорусь у 2022 році, – ЗМІ

Депутат від ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" Петр Бістрон потрапив у гучний скандал. Він, ймовірно, таємно відвідав Білорусь наприкінці 2022 року.

Депутат не вказав цю інформацію у звіті про поїздку. Джерело ЗМІ в литовських прикордонних органах стверджує, що Бістрон за допомогою наземного транспорту в'їхав до Білорусі через прикордонне місто Медінінкай 16 листопада і повернувся 19 листопада.

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Водночас по дорозі назад його нібито перевірили прикордонники Литви. Вони також записали ім'я водія, що його супроводжував. Але в самій прикордонній службі відмовилися коментувати цю інформацію.

Навіщо німецький депутат їздив до Білорусі

Журналісти зазначають, що мета такого візиту німецького депутата до країни, яка підтримує Росію у її війні проти України, залишається невідомою. Сам він відмовляється надавати коментарі.

Бістрон є членом комітету Бундестагу із закордонних справ. Глава цього комітету Міхаель Рот підтвердив поїздку ультраправого політика до Литви наприкінці 2022 року, оскільки той подався на закордонну поїздку.

Ні в офіційній заявці на поїздку, ні в подальшому звіті про поїздку пана Бістрона немає жодної згадки про подальшу поїздку до Білорусі,

– зазначив він.

Рот підкреслив, що він хоче порушити питання про можливу скандальну поїздку Бістрона до Білорусі на засіданні комітету, оскільки такі вчинки не є на користь "всього Бундестагу".

Раніше офіційний представник канцлера Німеччини Штеффен Гебештрайт сказав, що Білорусь, можливо, також візьме участь у війні проти України на боці Росії. Таку заяву він зробив після зустрічі двох диктаторів Владіміра Путіна та Олександра Лукашенка в Білорусі 19 грудня.

За даними білоруського підпілля, росіяни намагаються отримати контроль над білоруським ОПК. Лукашенко, ймовірно, буде готовий на поступки щодо контролю над ОПК, щоб не відправляти свої війська в Україну.