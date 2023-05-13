Не варто зав'язувати їм руки, – німецький депутат про удари України по території Росії

Заступник голови коаліційного об'єднання у Бундестазі Йоганн Вадефуль висловився щодо застосування німецької зброї по російському тилу. Він зазначив, що Україна має повне право атакувати військові цілі на території Росії.

За його словами, наразі немає ніяких причин для того, щоб обмежувати удари лише територією України. Однак політик закликав Київ дотримуватися "пропорційності" і не бомбардувати цивільні об'єкти росіян.

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Вадефуль розповів, чому Україна може атакувати об'єкти в Росії

Німецький депутат зазначив, що наша країна повинна мати можливість порушувати логістику росіян та їхні постачання боєприпасів та палива для військових потреб. Вадефуль наголосив, що це одна з небагатьох можливостей зупинити агресивну війну і німецька влада має сприяти цьому.

Німеччина має допомагати Україні, а не зв'язувати їй руки,

– підкреслив політик.

Йоганн Вадефуль також наголосив, що зараз українська армія самостійно себе обмежує від ударів по об'єктах на території Росії. За його словами, мовиться лише про промислові об'єкти, склади з паливом, а також транспортну та військову інфраструктуру окупантів.

"Україна, на відміну від Росії, не бомбардує житлові комплекси, лікарні чи дитячі будинки", – запевнив депутат.

Наостанок Вадефуль зазначив, що немає жодних міжнародно-правових чи політичних обґрунтувань, які повинні зупинити українців від атак російського тилу.

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