Німецький концерн Deutsche Bahn уточнив плани співпраці з Укрзалізницею
11 листопада 2021 , 12:17Читать новость на русском
Джерело:DW
Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn співпрацюватиме з Укрзалізницею у сфері пасажирських перевезень. У 2022 році компанія відправить до України своїх менеджерів.
Менеджери німецького концерну консультуватимуть Укрзалізницю щодо структурних аспектів у пасажирських перевезеннях.
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Німецький концерн уже співпрацює з Укрзалізницею
Компанія Deutsche Bahn уже консультує українців у сфері пасажирських перевезень, зокрема у фінансових питаннях.
Основною метою німецької компанії є допомога Укрзалізниці відокремити пасажирські перевезення від вантажних. Причиною цього є збитки українського перевізника у 2020 році.Зверніть увагу! За підрахунками Укрзалізниці, збитки від пасажирських перевезень після початку пандемії становлять 8,7 мільярда гривень. Компанії не вдалося покрити їх коштом вантажних перевезень. Сумарні збитки оцінюють у майже 12 мільярдів.
Угода Deutsche Bahn та Укрзалізниці
- Ще у лютому 2020 року німецький концерн Deutsche Bahn підписав меморандум про стратегічне партнерство з Укрзалізницею.
- Згідно з договором, німецька компанія мала передавати українським колегам свій технічний досвід та досвід операційного управління, закупівель та надання сервісних послуг.
- Через пандемію коронавірусу Кабінет Міністрів у квітні 2020 року тимчасово призупинив співпрацю компаній.
- У серпні 2021 року компанії підписали новий договір, згідно з яким Deutsche Bahn допоможе Укрзалізниці відділити пасажирські перевезення від вантажних та забезпечити ефективне управління.