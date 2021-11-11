Німецький концерн Deutsche Bahn уточнив плани співпраці з Укрзалізницею

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn співпрацюватиме з Укрзалізницею у сфері пасажирських перевезень. У 2022 році компанія відправить до України своїх менеджерів.

Менеджери німецького концерну консультуватимуть Укрзалізницю щодо структурних аспектів у пасажирських перевезеннях.

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Німецький концерн уже співпрацює з Укрзалізницею

Компанія Deutsche Bahn уже консультує українців у сфері пасажирських перевезень, зокрема у фінансових питаннях.

Основною метою німецької компанії є допомога Укрзалізниці відокремити пасажирські перевезення від вантажних. Причиною цього є збитки українського перевізника у 2020 році.

Угода Deutsche Bahn та Укрзалізниці

Ще у лютому 2020 року німецький концерн Deutsche Bahn підписав меморандум про стратегічне партнерство з Укрзалізницею.

Згідно з договором, німецька компанія мала передавати українським колегам свій технічний досвід та досвід операційного управління, закупівель та надання сервісних послуг.

Через пандемію коронавірусу Кабінет Міністрів у квітні 2020 року т имчасово призупинив співпрацю компаній.

У серпні 2021 року компанії підписали новий договір, згідно з яким Deutsche Bahn допоможе Укрзалізниці відділити пасажирські перевезення від вантажних та забезпечити ефективне управління.

За підрахунками Укрзалізниці, збитки від пасажирських перевезень після початку пандемії становлять 8,7 мільярда гривень. Компанії не вдалося покрити їх коштом вантажних перевезень. Сумарні збитки оцінюють у майже 12 мільярдів.