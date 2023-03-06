Німецький ресторан назвав Зеленського та українців "свинями": тисячі людей вже відреагували

Німецький ресторан Gasthaus Krombach втрапив у скандал. Заклад опублікував огидну рекламу, в якій обізвали українців.

У берлінському закладі додумались назвати Президента України та інших українців "свинями", яким нібито потрібно припинити фінансово допомагати. Ролик з'явився в мережі, інформує 24 Канал.

Читайте також Росіяни у Берліні спробували вдати прокремлівських "німців", але тільки зганьбилися

Обурлива реклама

Ресторан Gasthaus Krombach запустив жахливу рекламу на YouTube. Там було написано: "Втомилися годувати цих свиней. Час готувати рульку". На відео – обличчя українського президента розмістили на скарбничці в формі порося.



Реклама німецького ресторану / Скриншот з мережі

Реакція мережі

У відгуках щодо Gasthaus Krombach в Google можна побачити коментарі українців та не тільки. Люди скаржаться на упереджене та нацистське ставлення персоналу до відвідувачів. Дійсно, за ніч тисячі українців залишили свої оцінки закладу. Наголошують, що така реклама – ганьба.

Ви повинні думати мізками, коли робите огидну рекламу;

Вдячні за рекламу з українським президентом. Так низько падати – тільки ваш рівень;

Вони вважають війну смішною;

Ви ресторан, а не політолог;

Отримуйте те, на що заслуговуєте;

Бажаю таку ж долю, як у сотні тисяч українців;

Яка ганьба.

На кого розрахована така реклама – незрозуміло. Відео поширили в Tik Tok. Воно швидко набрало розголосу, але згодом ролик видалили.