Німецький тенісист Звєрєв сенсаційно переміг на Підсумковому турнірі ATP

П'ята ракетка світу Олександр Звєрєв став переможцем Підсумкового турніру АТР в Лондоні, обігравши в двох сетах першого номера світового рейтингу Новака Джоковича – 6:4, 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину і 20 хвилин. Якщо в першому сеті Джокович програв лише одну подачу Звєрєву, то в другій тричі поступився. Причому вирішальним для визначення переможця став саме гейм серба.

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Відео матч-поінту у матчі Джокович – Звєрєв

Звєрєв став першим німецьким тенісистом з 1995 року, який виграв Підсумковий турнір. Ця перемога дозволить йому обійти Хуана Мартіна Дель Потро і завершити сезон в статусі четвертої ракетки світу.

Для Джоковича це був сьомий фінал, в якому Новак зазнав другої поразки. За кількістю завойованих титулів серб не зміг зрівнятися зі швейцарцем Роджером Федерером, який виграв шість фіналів Підсумкових турнірів ATP з десяти.

Новак Джокович – Олександр Звєрєв 0:2 (4:6, 3:6)

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