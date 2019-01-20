Німкеня Пройсс виграла мас-старт у Рупольдінгу, українські біатлоністки участі не приймали
У німецькому Рупольдінгу закінчився п’ятий етап Кубка світу з біатлону. Останньою гонкою став мас-старт у жінок.
Виграла його німкеня Франциска Пройсс. Вона показала час 32:34.0 і пройшла трасу без жодного промаху. Представниця Норвегії Інгрід Тандреволд відстала від переможниці на 0.2 секунди. Третьою фінішувала Пауліна Фіалкова зі Словаччини.
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Варто зазначити, що жодна з українських біатлоністок не зуміла відібратися у цей мас-старт. Тому перегони пройшли без наших представниць.
Наступний етап Кубка світу з біатлону стартує 24 січня в італійському Антхольці. На цей день запланований жіночий спринт.
Джерело: 24 Канал
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