Німкеня Пройсс виграла мас-старт у Рупольдінгу, українські біатлоністки участі не приймали

У німецькому Рупольдінгу закінчився п’ятий етап Кубка світу з біатлону. Останньою гонкою став мас-старт у жінок.

Виграла його німкеня Франциска Пройсс. Вона показала час 32:34.0 і пройшла трасу без жодного промаху. Представниця Норвегії Інгрід Тандреволд відстала від переможниці на 0.2 секунди. Третьою фінішувала Пауліна Фіалкова зі Словаччини.

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A mad dash to the finish line and at the end it's utter delight for Franziska Preuss infront of her home crowd - the German wins 0.2 seconds ahead of Ingrid Landmark Tandrevold! #RUH19



Watch the women's mass start live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/VLyzF0c2DI — IBU World Cup (@IBU_WC) 20 січня 2019 р.

Варто зазначити, що жодна з українських біатлоністок не зуміла відібратися у цей мас-старт. Тому перегони пройшли без наших представниць.

Наступний етап Кубка світу з біатлону стартує 24 січня в італійському Антхольці. На цей день запланований жіночий спринт.

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