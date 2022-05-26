Німці нас вважають росіянами, – Данілов пояснив зволікання Німеччини

Німеччина продовжує постійно відкладати постачання зброї та всіляко зволікати у цьому надважливому для України питанні. Можливо, причину варто шукати у тому, що значна частина німців вважає українців росіянами.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу ексклюзивно висловив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що знає про це з власного досвіду.

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У німців є провина за Другу світову війну, – Данілов

За словами секретаря РНБО, йому б дуже хотілося, щоб німці врешті-решт припинили коливання щодо теми озброєння українській армії та остаточно стали на бік світла у кривавій війні Росії проти України.

Також очільник Ради нацбезпеки й оборони пригадав, як мав дуже багато зустрічей із послами майже всіх країн-членів НАТО ще перед повномасштабним вторгненням Росії – після 30 жовтня 2021 роки, коли в західних ЗМІ стали говорити про можливий наступ.

Я для себе усвідомив одну таку доволі неприємну річ, спілкуючись із німцями. Вони нас вважають росіянами,

– зазначив Данілов.

Він додав, що громадяни Німеччини таки не вважають, що українці є окремою нацією, народом. Мовляв, вважають, що українці з росіянами є геть однакові.

"У них (німців – 24 канал) є певна провина за Другу світову війну. Вони вважають, що вони, вибачаючись перед росіянами, вони вибачились і перед нами. Це моя думка не як секретаря РНБО, а як громадянина та патріота", – відзначив глава РНБО.

Повне інтерв'ю Олексія Данілова 24 каналу: дивіться відео

Данілов також наголосив на тому, що дуже багато німців помиляються, що ми до росіян не маємо ніякого стосунку. Ми просто різні, підкреслив він.

"У нас відчуття волі є питанням №1. Для них ніколи такого відчуття не було. Для них є відчуття раба і відчуття господаря-царя для того, щоби бити лоба", – пояснив секретар РНБО.

Він також проаналізував, що росіяни справді постійно обирають собі "царів", а потім через певний час кажуть, що це були нелюди. Саме тому німецьке бачення українців є геть помилковим.

Останній скандал щодо німецької зброї: коротко

Президент Анджей Дуда звинуватив Німеччину в порушенні своєї обіцянки щодо обміну танками. Мовляв, Польща таки надала свою техніку України, а німецька держава далі зволікає.

Президент Польщі розкритикував діяльність федерального уряду через порушену обіцянку в узгодженому кільцевому обміні танками, яку так і не виконали.

Зазначимо, що німецький уряд пообіцяв Польщі замінити своїми танки Leopard наявні польські танки, які поставили в Україну. Це послабило власний військовий потенціал Польщі, але допомогло Україні.

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