Німці так з людей не знущалися, – українці про звірства російських окупантів
26 березня 2022 , 11:07Читать новость на русском
Люди, які евакуюються з Миколаївської області, розповідають про звірства російських окупантів. Загарбники навіть гірші, ніж німецькі нацисти.
У мережі оприлюднили відео, де двоє старших чоловіків, не стримуючи емоцій, розповіли про пережите.
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Знущання окупантів
Один з чоловіків каже, що росіяни повбивали всіх людей.
Це сволоти, це гади, паразити. Якщо воюєш з військами – не воюй з людьми. Розумієте, вбивають усіх. Це гірше за фашистів,
– наголосив він.
Інший додав, що бачив наступ німців. Вони так над людьми не знущалися.
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