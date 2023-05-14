Як колаборантка допомагає викрадати українських дітей: Сисоєва розповіла механізм

Росіяни примусово вивозять вихованців шкіл-інтернатів та центрів соціально-психологічної реабілітації. Та окупанти можуть тримати їх в заручниках, адже вивезення дітей на територію Росії – це викрадення.

Про це 24 Каналу заявила депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. Вона зауважила, що українці для росіян не мають жодної цінності. Окупанти використовують їх, зокрема, або для пропаганди, або як "живий щит".

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"За цей рік вони показали ставлення до наших людей. Для них немає нічого святого", – наголосила Сисоєва.

Допомагає окупантам в депортації

Депутатка Запорізької райради зазначила, що викраденню українських дітей сприяють і місцеві колаборанти.

"Є така школа-інтернат в Кам'янці-Дніпровській, звідки вивезли дітей. Її очолює ексдепутатка Запорізької облради Ніна Гурська. Це колаборантка, яка із задоволенням знімається в російських пропагандистських відео", – заявила Сисоєва.

Як колаборантка на Запоріжжі допомагає окупантам викрадати дітей: дивіться відео

За її словами, Гурська поруч із російськими військовими розповідала, як вона віддає дітей.

От вивозьте, діти не мають страждати від війни". Це просто жахливо,

– розказала депутатка Запорізької районної ради.

Викрадення українських дітей росіянами