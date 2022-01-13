Нині намагаються змінити світовий порядок, укладений після Другої світової , – Данілов

Олексій Данілов вважає, що у світі відбувається ревізія та зміна світового порядку. За словами секретаря РНБО, інституції світової колективної безпеки починають втрачати свою актуальність.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю. Він наголосив, що світ зараз дуже рухливий і постійно відбувається "гра".

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Всі події у політиці – елементи гри

Навіть несподіваний короткочасний візит Путіна в Індію, коли він туди полетів на військову базу о 17:49, а вже через 4 години звідти відправився назад. Все це елементи мозаїки,

– сказав Данілов.

Політика в демократичних країнах набагато складніша, ніж в авторитарних. Секретар РНБО зазначив, що в авторитарних системах все просто. Інституції світової колективної безпеки, такі як ООН, НАТО, втрачають актуальність. Наддержави змушені змінювати геополітичну топологію – через протистояння

Відбувається ревізія та зміна світового укладу

Якщо конкретніше, то зараз відбувається ревізія та зміна світового укладу, що був сформований після Другої світової війни,

– додав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що великою помилкою є вважати, що хтось вирішує долю України – без України. Будь-які перемовини будуть неможливі, якщо цього не схвалюватиме суспільство.

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Триває кібервійна

Данілов вважає, що Росія готова на локальні та провокаційні речі, до цього Україна повсякчас готується. Дуже небезпечною є кібервійна, яка постійно триває.

Ми зараз тут з вами сидимо, а кібервійна триває, при чому вона триває по всьому світі. Вони весь світ мають бажання хитати, тому що це набагато гірше, ніж ядерна зброя. Ядерну зброю ви побачите, ви її відчуєте, а наслідки кібервійни – зрозумієте лише за якийсь час,

– пояснив Данілов.

Ще одна небезпека – енергетична війна, яка триває не лише на території України, а й у всій Європі.

Що сказав Данілов про плани Путіна щодо України:

За словами секретаря РНБО, план глави Кремля – дуже простий. Путін прагне знищення України як держави.

Росія окупувала Донбас, аби українська сторона мала проблему та не звертала уваги на Крим.

Данілов наголосив, що мінські угоди в сучасному вигляді не можна використовувати.

Зараз Росія хоче дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.

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