Нищить техніку росіян на Донбасі: у Нацгвардії показали роботу українського "Халка"

Українські воїни у війні з російськими загарбниками демонструють просто шалену майстерність. Кожен їхній постріл завдає ворогу втрат та наближає нашу перемогу.

Втрати російських окупантів у війні проти України вже побили усі можливі рекорди. Наші захисники та захисниці діють максимально ефективно, тому у ворога немає жодних шансів на бодай якусь перемогу.

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Яскраве знищення техніки окупантів

У Національній гвардії України показали майстерність бійця з позивним "Халк". За допомогою установки "Корсар" воїн нищить техніку російських окупантів на відстані у понад 2 кілометри!

Майстерна робота "Халка": відео

Втрати російських окупантів: останні дані

Станом на 6 червня нашим захисникам та захисницям вдалося ліквідувати 31 250 російських окупантів. Також ворог втратив 1 386 танків, 3 400 броньованих бойових машин, 690 артилерійських систем та 207 РСЗВ.

Наші воїни знищили 96 засобів ППО, 211 літаків, 176 гелікоптерів, 551 БПЛА, 125 крилатих ракет, 13 кораблів та катерів, 2 395 автомобілів та автоцистерн, а також 53 одиниці спеціальної техніки Росії.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Як вдалося з'ясувати журналістам "Схем", російські окупанти активно будують понтонно-залізничну переправу у Харківській області. Ворог хоче перекинути свою техніку та живу силу до траси Р-79 – вона йде від окупованого Ізюма до російського кордону. Як раніше повідомляв Генштаб, на тій ділянці фронту тривають запеклі бої.

Обстріли Харківщини тривають – окупанти здійснили удар по Лозівській громаді. Снаряди ворога пошкодили садочки, школу та житлові будинки. На щастя, росіянам у цій атаці не вдалося забрати жодного життя мирного українця.

Службі безпеки України вдалося викрити шахраїв, які наживалися на волонтерах та ЗСУ. Вони купували військові товари за кордоном та продавали їх в Україні за втричі дорожчою ціною. Товар вони ввозили як "благодійну допомогу", щоб уникнути сплати митних платежів.

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