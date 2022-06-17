Ніяких гучних співів і феєрверків: у Києві посилили дотримання режиму тиші

Оскільки деякі дії негативно впливають на психіку населення. Зокрема, у Києві вирішили посилити дотримання режиму тиші. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Окреме доручення про дотримання режиму тиші у Києві видав голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов. Воно передбачає відсутність феєрверків та гучної музики.

Заборона видовищ із використанням піротехнічних виробів на території столиці, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури, користуватися іншими гучномовними установками,

– йдеться у документі.

Зазначається, що в умовах повномасштабної збройної агресії Росії на території України та очікування ракетних ударів, недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва.



Документ про посилення дотримання режиму тиші в Києві / Фото з телеграму КМВА

У Київській міській військовій адміністрації просять дотримуватися правил у цей непростий для всієї України час.

Українці по всій території нашої держави остерігаються кожного шороху, й здригаються від звуків сирен та вибухів. Втім, "розумників" чимало, наприклад, 11 червня у Львові хтось додумався посеред ночі запустити у небо феєрверки .

Інцидент трапився у районі проспекту В'ячеслава Чорновола. Звуки було чутно близько 3 години ночі. Поки що особи невстановлені.

Нагадаємо, подібні інциденти під час воєнного стану траплялися в Одесі, Чернівцях та Києві. Особи чернівецького та одеських "жартівників" вдалось встановити – мешканцю Чернівців правоохоронці при цьому вручили повістку.

в Україні діє закон про адміністративні правопорушення, яким передбачена відповідальність за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів –. Крім того, існує відповідальність за порушення законодавчих актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму та правил дотримання тиші у населених пунктах –