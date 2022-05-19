Ніякої військової техніки на Одеській кіностудії немає: мерія спростувала підлий фейк Захарової

Марія Захарова видала чергову маячню про нібито розміщення засобів протиповітряної оборони на території Одеської кіностудії. Мерія спростувала цю кремлівську брехню.

Мер Одеси Геннадій Труханов наголосив, що це чергова нахабна брехня, при цьому від офіційних джерел.

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Що видала Захарова

Представниця російського МЗС заявила, мовляв, "українські націоналісти почали завозити боєприпаси та розгорнули ППО на території Одеської кіностудії". За традицією, ніяких доказів чи підтверджень своїм словам так звана "дипломатка" не надала.

До слова, такими заявами Росія може виправдовуватись перед своїми громадянами, тобто "пояснювати", чому вона гатить по цивільних об'єктах.

Мерія спростувала цей абсурд

Мер Одеси Геннадій Труханов разом із директором Одеської кіностудії Андрієм Осиповим обійшли всю територію підприємства. Вони наочно показали, що ні техніки, ні зброї на території кіностудії немає, а окупанти несуть лише брехню, агресію, руйнування та смерть.

Нас в Одесі вже нудить від вашої щоденної брехні, тієї брехні, яку ви поширюєте про нашу красуню Одесу, Україну загалом і про наш народ,

– наголосив Труханов.

Російська пропаганда: останні заяви

Днями російські пропагандисти поширили фейк про зв'язок вбивці із американського міста Баффало і "Азову". Заявили, що вбивця Пейтон Гендрон використовує символ "чорного сонця". Такий же є і на уніформі полку "Азов". Це один з езотеричних символів, але для російських фейків цього цілком достатньо.

Королевою серед російських вигадок можна назвати маячню пропагандистів про біологічну зброю в Україні. Пропагандисти кілька разів намагались розганяти цей фейк. Наприклад, у квітня вони писали про новий етап "біологічної війни" і знищення "славнозвісних" біолабораторій. Кремлівські медіа розповідали росіянам, мовляв, одна з причин "спецоперації" – начебто "запланований запуск американських військових біолабораторій в Києві та Одесі".

Також у Росії направляли свою пропаганду на спроби зменшити санкційний тиск. Наприклад, стверджували, нібито "всі країни світу, особливо в Латинській Америці та Африці, страждають від наслідків конфлікту в Україні та санкцій щодо Росії".

Нещодавно ЗМІ країни-окупанта заявили, що "попри те, що Генштаб України був проти самовбивчої атаки на Зміїний, за порадою британських консультантів Володимир Зеленський віддав наказ про проведення операції на острові". В Україні одразу ж відповіли, що це все є вигадкою пропагандистів.

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