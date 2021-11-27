Нізащо не забудемо, – Зеленський вшанував пам'ять жертв голодоморів

У День пам'яті жертв голодоморів президент Володимир Зеленський разом із першою леді вшанували українців, які загинули від дій радянського режиму в 1921 – 23, 1932 – 33, 1946 – 47 роках. Подружжя поклало до скульптури "Гірка пам'ять дитинства" символічні композиції з колосків.

Після цього глава держави звернувся до народу України з промовою. Він зазначив, що український народ щороку об'єднує важка дата, а ця четверта субота листопада для багатьох насправді перша – за глибиною болю та гніву водночас, за полярністю того, що проживаємо цього дня.

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Від почуття втрати до втрати будь-яких почуттів. У цей день ми сповнені емоціями та спустошені водночас. Ми запалюємо свічку й відчуваємо мороз по шкірі. У цей день ми плачемо так тиxо, що стає чутно навіть наше мовчання. У цей день ми вшановуємо мільйони наших загиблих предків і молимося за душі мільйонів померлих українців. Це День пам'яті жертв голодоморів,

– сказав президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що є багато питань, які досі залишаються без відповідей:

Яка точна кількість загиблих українців?

Чи зможемо ми колись її встановити?

Якої правди ми досі не знаємо?

Чи зможемо ми колись про неї дізнатися?

Як могла влада тоді з усім цим жити й роками, десятиріччями приховувати злочини?

Чи зможемо ми колись про них забути?

Однак він наголосив, що відповідь на останнє питання ми знаємо точно – ні.

Ми ніколи й нізащо не забудемо наших предків, які загинули в 1921, 22 і 23 роках. У 1946 та 1947. І в найстрашніші, влаштовані тоталітарним сталінським режимом 32 і 33 роки – роки Голодомору-геноциду,

– наголосив глава держави.

"Ми досі не знаємо імен багатьох українців, померлих від Голодомору. Він знищував цілі родини, вулиці, села. Тож немає в кого спитати. Але він не зміг знищити нас остаточно. Тож є кому це пам’ятати. І є кому передавати пам'ять наступним поколінням. Про те, що жах під назвою "Голодомор" до цього не описував жоден словник. Бо жоден правитель до цього не зміг вигадати подібного звірства. Ми як народ пережили цей жах. Ключове слово – пережили. І перемогли. І безневинні жертви голодоморів заморені, замордовані, але не забуті!" – додав політик.

Зеленський вшанував пам'ять жертв голодоморів: дивіться відео

Друга черга музею Голодомору

Володимир Зеленський доручив до 90 роковин Голодомору, які відзначатимуться у листопаді 2022 року, збудовати другу чергу музею Голодомору. Він вказав, що вже підписав відповідний указ.

Ми фактично завершили реконструкцію першої черги музею Голодомору. Наступного року виповнюються 90-ті роковини цієї страшної трагедії. І до цієї дати ми маємо збудувати другу чергу історично важливого музею,

– розповів він.

Згідно з указом, опублікованим на сайті президента, Кабмін має утворити Організаційний комітет із підготовки і проведення заходів у зв'язку з 90 роковинами Голодомору 1932 – 1933 років.

У 2023 році має бути проведено Міжнародний форум до 90 роковин Голодомору та низка заходів.