Низка країн не визнають Голодомор геноцидом, щоб не образити Москву, – канадський дослідник

У світі все ще є низка країн, які не хочуть визнавати Голодомор геноцидом. Вони залежні від російсього газу й бояться, що такий крок може образити Москву.

Про це Українському центру безпеки та співпраці розповів політичний географ та дослідник українського походження Любомир Луцюк. Він є професором Королівського військового коледжу Канади.

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Про звернення Лемкіна через геноцид в Україні

Дослідник відзначив, що голод як частину геноциду проти українського народу ще у 1953 році описав лікар Рафал Лемкін. Він стверджував, що це була частина жорстокої кампанії, розгорнутої режимом Сталіна проти України. За словами Луцюка, було б дивно не погодитися з Лемкіним. Адже саме він був "батьком" Конвенції ООН про запобігання геноциду й покарання за нього.

До чого тут страх перед Путіним

У 1953 році Лемкін виступив перед українською громадою у Нью-Йорку. Він проголосив звернення "Радянський геноцид в Україні" під час вшанування 20 роковин Голодомору.

Луцюк зазначив, що чимало країн у світі все не визнали, що Голодомор був актом геноциду. Серед них – США (визнали обидві палати Конгресу, для остаточного визнання необхідне рішення адміністрації США), Велика Британія й Німеччина. За його словами, причина ховається у тому, що деякі з країн надто прив'язані до російського газу. Мовляв, вони не зроблять те, що могло б образити Путіна.

Вони говорять про катастрофу в Україні, або говорять про людей, які зазнали голоду в іншій частині Радянського Союзу в 1930-х роках,

– зазначив дослідник.

Й наголосив, що Голодомор був саме геноцидом на українських землях. Через закриті кордони за межами Радянської України не знали, що насправді відбувається. Відповідно, нікому було допомогти, а розповіді про голод часто замовчувалися або й спростовувалися. Така кампанія певною мірою триває й у наш час.



Країни, які визнали Голодомор геноцидом / Інфографіка 24 каналу

За словами дослідника, деякі з великих країн минулого, серед яких – Велика Британія, знали про голод, проте свідомо замовчували це. "Уявіть собі, що ми живемо у світі, де уряди лібералів й демократів досі не хочуть ідентифікувати Голодомор як геноцид, щоб не образити Москву", – підкреслив він.

Страшна правда проти дезінформації

Сайт 24 каналу запустив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь" , аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті ми опублікували 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповіли історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говорили їхні рідні.Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Крім цього, канадський дослідник звернув увагу й на те, що найбільше дезінформації про Голодомор поширював кореспондент The New York Times – Волтер Дюранті. Він перебував у Москві під час Голодомору. Очевидно, що журналіст був у змові з режимом. Втім, були й люди, які не боялися казати правду. Серед таких – британець Гарет Джонс. Через те, що він писав про Голодомор його вигнали з роботи. Чоловік помер при загадкових обставинах.

Як пише "Голос Америки", Джонс загинув під час подорожі до Азії у 1935 році. Його тіло знайшли з трьома кульовими пораненнями. Дослідники пишуть, що журналіст перебував під пильною увагою агентів СРСР.

Любомир Луцюк про Голодомор: дивіться відео USCC