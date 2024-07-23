В низці областей оголошували повітряну тривогу: ворог атакував балістикою
В низці областей України ввечері 23 липня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомили у Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та бути в безпечних місцях.
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Де та чому оголосили повітряну тривогуВажливо! Оперативну інформацію щодо ракетної небезпеки чи атаки БпЛА ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!
В усіх областях пролунав відбій тривоги. У Вознесенському районі Миколаївщини пролунав вибух. За попередньою інформацією, ворог міг вдарити ракетою типу "Іскандер-М". Моніторингові телеграм-канали повідомили, що ворог здійснив пуск балістичних ракет. За інформацією телеграм-каналів, під загрозою опинився Вознесенський район на Миколаївщині. Тривога поширилася не лише на Південь, а й на частину західних та північних областей. Загалом, тривогу оголосили у: Також тривога оголошена й у Харківській області. Там вона триває вже понад 5 годин. В низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
В усіх областях пролунав відбій тривоги.
У Вознесенському районі Миколаївщини пролунав вибух. За попередньою інформацією, ворог міг вдарити ракетою типу "Іскандер-М".
Моніторингові телеграм-канали повідомили, що ворог здійснив пуск балістичних ракет. За інформацією телеграм-каналів, під загрозою опинився Вознесенський район на Миколаївщині.
Тривога поширилася не лише на Південь, а й на частину західних та північних областей.
Загалом, тривогу оголосили у:
Також тривога оголошена й у Харківській області. Там вона триває вже понад 5 годин.
В низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.