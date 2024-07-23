В низці областей оголошували повітряну тривогу: ворог атакував балістикою

В низці областей України ввечері 23 липня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та бути в безпечних місцях.

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Де та чому оголосили повітряну тривогу

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