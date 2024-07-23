В низці областей оголошували повітряну тривогу: ворог атакував балістикою

23 липня 2024, 18:10
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В низці областей України ввечері 23 липня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та бути в безпечних місцях.

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Де та чому оголосили повітряну тривогу

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18:20, 23 липня

В усіх областях пролунав відбій тривоги.

18:15, 23 липня

У Вознесенському районі Миколаївщини пролунав вибух. За попередньою інформацією, ворог міг вдарити ракетою типу "Іскандер-М". 

18:10, 23 липня

Моніторингові телеграм-канали повідомили, що ворог здійснив пуск балістичних ракет. За інформацією телеграм-каналів, під загрозою опинився Вознесенський район на Миколаївщині. 

18:07, 23 липня

Тривога поширилася не лише на Південь, а й на частину західних та північних областей. 

Загалом, тривогу оголосили у: 

  • Запорізькій, 
  • Дніпропетровській,
  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Кіровоградській,
  • Черкаській,
  • Вінницькій,
  • Хмельницькій,
  • Житомирській областях.

Також тривога оголошена й у Харківській області. Там вона триває вже понад 5 годин.


Повітряна тривога в Україні станом на 18:08

18:05, 23 липня

В низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння. 

Автор: Анжеліка Байбак