У низці областей – повітряна тривога: Росія знову запустила "Шахеди"

1 вересня 2024, 22:49
Читать новость на русском
Автор: Вікторія Кульженко

Росія продовжує атакувати Україну з повітря різними видами озброєння. Зокрема, ударними дронами типу "Шахед".

Ввечері 1 вересня Росія запустила по Україні ударні безпілотники. Раніше цього дня вибухи гриміли у Харкові та Сумах.

Дивіться також "Ситуація критична": президент Фінляндії оцінив перебіг війни в Україні

23:11, 01 вересня

4 БпЛА через Павлоградський район Дніпропетровської області у напрямку Лозівського району Харківщини.

22:56, 01 вересня

"Шахеди" рухаються через Дніпропетровщину на Харківщину.

22:55, 01 вересня

Де зараз "Шахеди"

Моніторингові канали пишуть про загрозу ударних БпЛА з Південного напрямку.

Група БпЛА з Донеччини у напрямку Синельниківського району Дніпропетровської області. Курс Північно-Західний.

22:52, 01 вересня

Тривогу оголосили у Чернігівській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Тривога у Луганській області безперервна.