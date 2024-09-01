У низці областей – повітряна тривога: Росія знову запустила "Шахеди"

Росія продовжує атакувати Україну з повітря різними видами озброєння. Зокрема, ударними дронами типу "Шахед".

Ввечері 1 вересня Росія запустила по Україні ударні безпілотники. Раніше цього дня вибухи гриміли у Харкові та Сумах.

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