У низці областей – повітряна тривога: Росія знову запустила "Шахеди"
Росія продовжує атакувати Україну з повітря різними видами озброєння. Зокрема, ударними дронами типу "Шахед".
Ввечері 1 вересня Росія запустила по Україні ударні безпілотники. Раніше цього дня вибухи гриміли у Харкові та Сумах.
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4 БпЛА через Павлоградський район Дніпропетровської області у напрямку Лозівського району Харківщини. "Шахеди" рухаються через Дніпропетровщину на Харківщину. Моніторингові канали пишуть про загрозу ударних БпЛА з Південного напрямку. Група БпЛА з Донеччини у напрямку Синельниківського району Дніпропетровської області. Курс Північно-Західний. Тривогу оголосили у Чернігівській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях. Тривога у Луганській області безперервна.
Де зараз "Шахеди"
4 БпЛА через Павлоградський район Дніпропетровської області у напрямку Лозівського району Харківщини.
"Шахеди" рухаються через Дніпропетровщину на Харківщину.
Моніторингові канали пишуть про загрозу ударних БпЛА з Південного напрямку.
Група БпЛА з Донеччини у напрямку Синельниківського району Дніпропетровської області. Курс Північно-Західний.
Тривогу оголосили у Чернігівській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях.
Тривога у Луганській області безперервна.