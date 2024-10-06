У Києві та низці областей була повітряна тривога: у чому причина

Зранку 6 жовтня у низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.

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У низці областей була тривога через загрозу балістики

Оновлено. О 09:18 Повітряні сили оголосили відбій через загрозу застосування балістичного озброєння.

Ворог від ночі атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". До цього зранку 6 жовтня також додалася загроза балістики.

Так, о 08:56 на Сході почала ширитися повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Нині тривога охопила вже кілька областей. Однак варто зауважити, що у Київській, Черкаській та Житомирській областях тривогу оголосили раніше через атаку дронами-камікадзе.



Мапа тривог станом на 09:10 6 жовтня / Скриншот

О 09:12 тривогу оголосили й у Києві. Наразі про пуски ворожих ракет у Повітряних силах не попереджали.

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