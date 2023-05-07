У Києві та низці областей тривога: в Одесі пожежа, на Київщині і Чернігівщині чути вибухи

Пізно ввечері 7 травня у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Спершу причиною стала активність стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, які є носіями надзвукових ракет Х-22.

За даними моніторингових груп, після вильоту з аеродромів стратегічна авіація росіян вирушила в напрямку Чорного моря. Через це в низці регіонів попереджають про загрозу ракетних ударів. Актуальну інформацію про те, що відбувається в регіонах, для вас збирає 24 Канал.

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8 травня

00:04 Відбій тривоги в Запорізькій області. Карта тривог станом на зараз виглядає так:



Актуальна карта тривог / Скриншот

7 травня

Є повідомлення про вибухи в Київській та Чернігівській областях.Є повідомлення про вибухи в Херсоні.

23:52 В Одесі після вибухів спалахнула пожежа.

У Житомирській та Сумській областях повітряна тривога. Тим часом на Дніпропетровщині відбій, за винятком Нікопольського району, де зберігається загроза артилерійського обстрілу.

Вінницька область – також відбій тривоги.Одеська, Миколаївська та Херсонська області – відбій повітряної тривоги.

23:35 За повідомленнями моніторингових груп, російська авіація відходить від пускових рубежів. Однак на Півночі є загроза атаки дронами. Тому в Києві та області оголосили тривогу.



Актуальна карта повітряних тривог / Скриншот

В Одесі пролунав вибух.

23:25 Є повідомлення про вибухи в Одеській області. Моніторингові групи повідомляють про нові запуски.

Тим часом у Полтавській області оголошена тривога.

Повітряна тривога оголошена в Чернігівській області.Моніторингові групи повідомляють про запуски ракет в напрямку Одещини.

23:19 Станом на цю мить тривога оголошена у: