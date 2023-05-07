У Києві та низці областей тривога: в Одесі пожежа, на Київщині і Чернігівщині чути вибухи
Пізно ввечері 7 травня у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Спершу причиною стала активність стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, які є носіями надзвукових ракет Х-22.
За даними моніторингових груп, після вильоту з аеродромів стратегічна авіація росіян вирушила в напрямку Чорного моря. Через це в низці регіонів попереджають про загрозу ракетних ударів. Актуальну інформацію про те, що відбувається в регіонах, для вас збирає 24 Канал.
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8 травня
00:04 Відбій тривоги в Запорізькій області. Карта тривог станом на зараз виглядає так:
Актуальна карта тривог / Скриншот
7 травня23:54 Є повідомлення про вибухи в Херсоні.
23:52 В Одесі після вибухів спалахнула пожежа.
У Житомирській та Сумській областях повітряна тривога. Тим часом на Дніпропетровщині відбій, за винятком Нікопольського району, де зберігається загроза артилерійського обстрілу.23:48 Вінницька область – також відбій тривоги.23:40 Одеська, Миколаївська та Херсонська області – відбій повітряної тривоги.
23:35 За повідомленнями моніторингових груп, російська авіація відходить від пускових рубежів. Однак на Півночі є загроза атаки дронами. Тому в Києві та області оголосили тривогу.
Актуальна карта повітряних тривог / Скриншот
23:25 Є повідомлення про вибухи в Одеській області. Моніторингові групи повідомляють про нові запуски.
Тим часом у Полтавській області оголошена тривога.23:22 Повітряна тривога оголошена в Чернігівській області.23:21 Моніторингові групи повідомляють про запуски ракет в напрямку Одещини.
23:19 Станом на цю мить тривога оголошена у:
- Вінницькій області;
- Одеській області;
- Миколаївській області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Херсонській області;