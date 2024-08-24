У низці областей України була повітряна тривога: Повітряні сили попереджали про небезпеку

24 серпня 2024, 17:51
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Автор: Маргарита Волошина

Повітряну тривогу в низці регіонів України оголошували ввечері 24 серпня. В Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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18:11, 24 серпня

Відбій повітряної тривоги по областях. Небезпека зберігається наразі для Сумської, Полтавської та Харківської областей.

18:00, 24 серпня

Станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Житомирській, Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях, а також у столиці.

17:51, 24 серпня

Повітряні сили застерегли про швидкісну цілу у напрямку Сум.

17:49, 24 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.