У низці областей України була повітряна тривога: Повітряні сили попереджали про небезпеку
Повітряну тривогу в низці регіонів України оголошували ввечері 24 серпня. В Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Відбій повітряної тривоги по областях. Небезпека зберігається наразі для Сумської, Полтавської та Харківської областей. Станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Житомирській, Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях, а також у столиці. Повітряні сили застерегли про швидкісну цілу у напрямку Сум. Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Відбій повітряної тривоги по областях. Небезпека зберігається наразі для Сумської, Полтавської та Харківської областей.
Станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Житомирській, Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях, а також у столиці.
Повітряні сили застерегли про швидкісну цілу у напрямку Сум.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,