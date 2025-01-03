У Києві та низці областей України – повітряна тривога: загрожує балістика

3 січня 2025, 08:43
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Автор: Маргарита Волошина

Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили зранку 3 січня. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

На тлі цього 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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09:05, 03 січня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

08:50, 03 січня

Повітряну тривогу оголошено у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській Полтавській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, а також у Києві.

08:38, 03 січня

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

 