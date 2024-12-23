В Україні була повітряна тривога: в усіх областях оголошували загрозу балістики

Росія продовжує атакувати Україну не лише за допомогою ударних БпЛА, але й завдяки балістичному озброєнню. Через це в усіх областях оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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