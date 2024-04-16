Ракети облетіли пів України: де була тривога

Сирени пролунали і в Києві. Де летіли ракети – розкаже 24 Канал

Володимир Зеленський в інтерв'ю сказав, що співвідношення кількості літаків у Росії й України 30 до 1, а артилерії 10 до 1. Тож ворог не шкодує залізяччя, щоб атакувати нашу державу.

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Ракети облетіли половину України

Ракета на Черкащині в напрямку Київської області,

– написали ПС о 16:33.

О 14:40 Повітряні сили написали, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Близько третьої було зафіксовано швидкісну повітряну ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини.

Відтак ракети почали кружляти Україною. О 16:18 була швидкісна ціль на Полтавщині, яка загрожувала Миргороду, а потім змінила напрямок на Кременчук.



Тривога вдень 16 квітня / Скриншот 24 Каналу

Як бачимо, небезпека була переважно для Півночі та Центру. Київ також долучався до червоних регіонів, хоча там тривогу оголосили трохи пізніше, ніж в області. Близько п'ятої відбій дали по всіх областях, окрім Донецької.

Росія заплутує ППО

Ракета, яка летіла на Київщину та загрожувала Переяславу, розвернулася на Полтавщину, а потім на Сумщину – про це написали моніторингові канали. Зрозуміло, що такими траєкторіями ворог намагається заплутати протиповітряну оборону та виснажити її.

Монітори повідомили, що по ракетах – імовірно, це були Х-59 або "Іскандери" – відпрацювала наша ППО, але це не офіційна інформація. 24 Канал стежить за розвитком подій, бережіть себе і будьте в безпеці!