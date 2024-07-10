У небі над Україною вночі фіксували "НЛО": що можна було побачити насправді

У Києві та низці інших областей України вночі 10 липня у мережі писали про цікаве явище у небі. Громадяни казали, що бачили у небі нібито непізнаний летючий об'єкт.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Однак правда виявилася зовсім не такою, яка могла б здатися, на перший погляд, передає 24 Канал.

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Що бачили у небі над Києвом містяни вночі

Близько 00:17 10 липня у мережі з'явилися пости, що у небі над Києвом помітили "НЛО". Місцеві телеграм-канали також почали публікувати фото з нібито "непізнаним летючим об'єктом". Дехто навіть стверджували, що це міг бути ворожий безпілотник, адже у Київській області лунала тривога

У Києві вночі містяни фіксували "НЛО" / Фото з місцевих телеграм-каналів

Однак зрештою в освітньому проєкті про космос Alpha Centauri повідомили, що у небі зафіксували зовсім не "НЛО" та не ворожий безпілотник. Насправді в Україні було видно проліт другого ступеня ракети Ariane 6.

Українці бачили другий ступінь ракети Ariane 6 / Відео з телеграм-каналу Alpha Centauri

Ця ракета повинна вивести на навколоземну орбіту 17 корисних навантажень та продемонструвати можливість повторного включення двигунів другого ступеня.

До слова, запуск ракети Ariane 6 відбувся з космодрому Європа у Французькій Гвіані у Південній Америці. Генеральний директор Arianespace Стефан Ізраель наголосив на важливості місії Ariane 6 для відновлення автономного доступу Європи до космосу.