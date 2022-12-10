Українцям, білорусам та росіянам вручили "Нобеля": раніше через це спалахнув скандал

В Осло відбулась церемонія вручення Нобелівської премії миру. Цьогоріч премії отримали представники України, Білорусі та Росії.

10 жовтня Нобелівський комітет вручив премію миру українському Центру громадянських свобод, білоруському журналісту Алесю Беляцькому і російській правозахисній організації "Меморіал".

Чому Нобелівський комітет вручив премію миру росіянам та білорусам

Про те, що представники Росії, Білорусі та України, отримають Нобелівську премію миру, повідомили ще у жовтні. Тоді це викликало скандал в мережі. У Зеленського також розкритикували це рішення, оскільки ні російські, ні білоруські активісти так і не змогли організувати спротив цій війні.

Голова Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен сказала, що оголошуючи рішення у жовтні, комітет зважав на те, що 3 лауреати просували право критикувати владу та захищати фундаментальні права громадян.

Вони доклали визначних зусиль у документуванні воєнних злочинів, порушенні прав людини та зловживанні владою. Разом вони продемонстрували значущість громадянського суспільства для миру та демократії. Демократична влада потребує не лише підтримки її людей, але також критики, нових ідей та перспектив. Основне джерело її – люди,

– сказала вона.

Беріт Рейсс-Андерсен додала, що лауреати систематично збирали докази минулих та нинішніх порушень прав людини та воєнних злочинів, щоб "притягнути злочинців до відповідальності, вшанувати жертв та запобігати повторенням злодіянь".