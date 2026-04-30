Зеленський і Трамп можуть потрапити до списку номінантів на Нобелівську премію миру

Член Нобелівського комітету розповів, що у 2026 році список номінантів налічує 208 осіб та 79 організацій. Він заявив про значне збільшення кандидатів у порівнянні з попереднім роком.

Переможця премії миру оголосять 9 жовтня, а церемонія відбудеться 10 грудня. Деталі процедури повідомляє The Independent.

Що відомо про Нобелівську премію миру 2026?

Представник комітету Крістіан Берг Гарпвікен відзначив актуальність престижної нагороди у часи зростання конфліктів.

Одним з головних питань до цьогорічної нагороди є, чи потрапив американський президент Дональд Трамп до числа кандидатів. The Independent зазначають, що немає способу перевірити це, оскільки номінації залишаються таємницею протягом 50 років. Гарпвікен відмовився сказати, чи був Трамп висунутий.

Протягом року багато політиків намагались сподобатись Трампу і підтримували його бажання отримати нагороду. Лідери Камбоджі, Ізраїлю та Пакистану раніше стверджували, що вони номінували Дональда Трампа на цьогорічну премію. Вони робили ці заяви навесні та влітку 2025 року. Дедлайн подачі кандидатів на цьогорічну премію – 31 січня цього року.

У The Guardian припускають, що президент України Володимир Зеленський також є у списку. Професор Університету Осло ініціював номінування, наголошуючи на внеску українців у забезпечення європейської стабільності та важливості ролі президента України як політичного лідера.

Хто може бути серед кандидатів у 2026 році?

Незважаючи на те, що кандидати невідомі, букмекери мають певних фаворитів на потрапляння до числа кандидатів. Серед найбільш очевидних кандидатів – російська опозиціонерка Юлія Навальна, Папа Римський Лев XIV та Суданські відділення екстреної допомоги.

Нобелівський комітет не зміг оминути Гренландію, яка була в центрі уваги через одіозні заяви Трампа про бажання отримати острів.

Що відомо про Нобелівську премію миру?

Номінований на премію необов'язково має схвалюватись комітетом. Крім 5 членів, люди з усього світу можуть пропонувати висуванців, серед них:

члени урядів і парламентів;

нинішні глави держав;

професори історії, соціальних наук, права і філософії;

колишні лауреати Нобелівської премії миру.

Минулого року лауреатом стала венесуельська опозиціонерка диктаторському режиму Ніколаса Мадуро Марія Коріна Мачадо.

Зверніть увагу! Нобелівська премія миру – одна з шести Нобелівських премій, що була створена шведським промисловцем і винахідником Альфредом Нобелем. Її присуджують з 1901 року. Серед її лауреатів в різний час були: Теодор Рузвельт, Вудро Вільсон, Лех Валенса, Червоний Хрест, Європейський Союз та інші діячі та організації. У 2022 році лауреатом став український Центр громадянських свобод.

Що відомо про бажання Трампа отримати премію миру?

Дональд Трамп протягом всього свого другого президенства розповідав про власні миротворчі зусилля та кількість війн, які він нібито закінчив.

Венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо у січні 2026 року передала свою Нобелівську медаль Дональду Трампу. Американський президент прийняв подарунок.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду відмовилася від номінації на Нобелівську премію миру та заявила, що українські полонені заслуговують її більше. Ініціатором став депутат парламенту Норвегії Арільд Гермстад, відзначивши досягнення Молдови за президенства Санду.