"Нормально, можемо продовжувати": український воїн потрапив під обстріл в прямому ефірі

Український військовий Олександр Мамай потрапив під обстріл під час прямого ефіру. Боєць не лише стримано відреагував на прильоти, а й продовжив ефір.

Інцидент стався 1 грудня, коли боєць "Гвардії наступу" відповідав на питання в прямому ефірі телеканалу "Апостроф". Саме під час того, як журналісти ставили питання, почався ворожий обстріл, передає 24 Канал.

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"Все нормально"

Журналісти обговорювали у прямому ефірі ситуацію на фронті та запеклі бої на Сході. Боєць "Гвардії наступу" Олександр Мамай наживо приєднався до ефіру, але почався ворожий обстріл.

Втім, мужній захисник холоднокровно відреагував на російський обстріл, ухилившись в окопі. Скрізь посмішку, він повідомив журналістам, що падає десь "близенько". Ведучі ефіру почали непокоїтися за військового й запропонували йому пройти в укриття чи бліндаж. Натомість боєць продовжив ефір.

Все нормально, можемо продовжувати,

– констатував Олександр Мамай.

Боєць "Гвардії наступу" потрапив під обстріл під час ефіру: дивіться відео

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